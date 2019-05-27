Быков: нельзя предавать анафеме ребят, отдавших все силы за сборную России
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков проанализировал победу сборной Финляндии на чемпионате мира и поделился мнением о выступлении российской команды. Подопечные Ильи Воробьёва заняли на турнире в Словакии третье место.
«Можно только похвалить финнов, которые сыграли выше всяких похвал. Они прыгнули выше головы, собрав множество голодных до побед ребят, которые продемонстрировали невероятную самоотдачу и дисциплину. Такое бывает в спорте.
К сожалению, сборная России побеждала весь турнир, но один матч перечеркнул все надежды. Необходимо проанализировать неудачу и сделать выводы. Важно избегать эмоций и не предавать анафеме ребят, которые отдали все силы за команду и за страну», — цитируют Быкова «Известия».
«Возможно, год назад я был другим человеком». Воробьёв подвёл итоги ЧМ
О своём будущем, последних матчах на турнире, ошибках и жизни команды на ЧМ – в интервью с главным тренером сборной России.
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