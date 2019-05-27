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Быков: нельзя предавать анафеме ребят, отдавших все силы за сборную России

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Быков: нельзя предавать анафеме ребят, отдавших все силы за сборную России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков проанализировал победу сборной Финляндии на чемпионате мира и поделился мнением о выступлении российской команды. Подопечные Ильи Воробьёва заняли на турнире в Словакии третье место.

«Можно только похвалить финнов, которые сыграли выше всяких похвал. Они прыгнули выше головы, собрав множество голодных до побед ребят, которые продемонстрировали невероятную самоотдачу и дисциплину. Такое бывает в спорте.

К сожалению, сборная России побеждала весь турнир, но один матч перечеркнул все надежды. Необходимо проанализировать неудачу и сделать выводы. Важно избегать эмоций и не предавать анафеме ребят, которые отдали все силы за команду и за страну», — цитируют Быкова «Известия».

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