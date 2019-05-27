Сиверсон: сборная Канады получила не те медали, на которые рассчитывала

Защитник сборной Канады Дэймон Сиверсон поделился мнением о выступлении команды на чемпионате мира. В финальной игре североамериканцы проиграли сборной Финляндии со счётом 1:3.
«Это был длительный турнир, который мы прошли с разнообразными эмоциями. На мой взгляд, сборная Канады заслужила медали. У нас было несколько не самых удачных отрезков, но в целом мы хорошо провели турнир.
К сожалению, канадская команда получила не те медали, на которые рассчитывала. Финляндия показала хорошую игру. Это единственная команда, обыгравшая нас на турнире, причём она сделала это дважды. К сожалению, сборная Канады возвращается домой без золотых медалей», — приводит слова Сиверсона официальный сайт ИИХФ.
Сборная России заняла на турнире третье место. Следующий чемпионат мира пройдёт в Швейцарии.
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