Сиверсон: сборная Канады получила не те медали, на которые рассчитывала

Защитник сборной Канады Дэймон Сиверсон поделился мнением о выступлении команды на чемпионате мира. В финальной игре североамериканцы проиграли сборной Финляндии со счётом 1:3.



«Это был длительный турнир, который мы прошли с разнообразными эмоциями. На мой взгляд, сборная Канады заслужила медали. У нас было несколько не самых удачных отрезков, но в целом мы хорошо провели турнир.



К сожалению, канадская команда получила не те медали, на которые рассчитывала. Финляндия показала хорошую игру. Это единственная команда, обыгравшая нас на турнире, причём она сделала это дважды. К сожалению, сборная Канады возвращается домой без золотых медалей», — приводит слова Сиверсона официальный сайт ИИХФ.

Сборная России заняла на турнире третье место. Следующий чемпионат мира пройдёт в Швейцарии.