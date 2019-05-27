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Сиверсон: сборная Канады получила не те медали, на которые рассчитывала

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сиверсон: сборная Канады получила не те медали, на которые рассчитывала
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Защитник сборной Канады Дэймон Сиверсон поделился мнением о выступлении команды на чемпионате мира. В финальной игре североамериканцы проиграли сборной Финляндии со счётом 1:3.

«Это был длительный турнир, который мы прошли с разнообразными эмоциями. На мой взгляд, сборная Канады заслужила медали. У нас было несколько не самых удачных отрезков, но в целом мы хорошо провели турнир.

К сожалению, канадская команда получила не те медали, на которые рассчитывала. Финляндия показала хорошую игру. Это единственная команда, обыгравшая нас на турнире, причём она сделала это дважды. К сожалению, сборная Канады возвращается домой без золотых медалей», — приводит слова Сиверсона официальный сайт ИИХФ.

Сборная России заняла на турнире третье место. Следующий чемпионат мира пройдёт в Швейцарии.

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