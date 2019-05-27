Ананьина: в провале мужской сборной виноват Змей Горыныч — ФХР, КХЛ и СКА с ЦСКА

Бронзовый призёр чемпионата мира по хоккею 2013 года среди женских команд Екатерина Ананьина назвала виновных в поражении сборной России в полуфинале чемпионата мира с Финляндией (0:1).



«Я нашла причину поражения сборной России! Вернее, целых три причины!

1. ФХР — потому что в угоду интересов сборной нагибает лигу.

2. КХЛ — потому что в угоду клубам-олигархам нагибает остальные клубы.

3. СКА и ЦСКА — потому что в угоду собственному аппетиту высасывает из регионов всех самородков, тем самым создавая хоккейный вакуум в целых регионах.

Вот этот Змей Горыныч с тремя головами и одним хвостом, который во всём виноват!



А вы на Воробьёва баллоны катите. Ведь легче постоянно давить прыщи на лице, чем записаться на приём ко врачу, а то и вовсе пройти полное медицинское обследование, на предмет внутренних заболеваний организма, правда? И когда вы, болельщички, смотрящие хоккей раз в год, приходите на Кубок Первого Канала (привет, московский болельщик) или на финал Кубка Гагарина в Балашиху (привет, Подмосковье), а потом освистываете Медведева с Чернышенко, но рукоплещете Третьяку — вы тем самым поощряете ту гнилую систему, которая сложилась в отечественном хоккее и из-за которой мы обречены раз за разом гнать на ЧМ всех звёздных хоккеистов, вылетевших из Кубка Стэнли в первом-втором раундах, а потом проигрывать в четвертьфинале, полуфинале, финале сборным стран, у которых нет ни такого количества звёзд, ни такой хоккейной лиги, ни такого количества граждан в стране, ни такого количества нефти, газа и бабла, как есть у нас.



Хотите сильную сборную? Создайте сильную лигу! Хотите сильную лигу? Создайте равные условия! Хотите равные условия? Обратите внимание на власть! Ведь это же власть должна создавать равные условия в стране — для жизни, труда, спорта, отдыха? Или бедняга опять Воробьёв?» — написала Ананьина в «Инстаграме».