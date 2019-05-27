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Сборная России поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная России переместилась с третьего на второе место в рейтинге ИИХФ, информирует официальный сайт организации.

На чемпионате мира в Словакии подопечные Ильи Воробьёва завоевали бронзовые медали. Лидером рейтинга остаётся сборная Канады, уступившая в финальном матче команде Финляндии, которая переместилась в пятого на третье место рейтинга. Сборная Швеции, выигравшая прошлогодний чемпионат мира в Дании, опустилась на две строчки.

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Канада — 3705 очков
2. Россия — 3640
3. Финляндия — 3615
4. Швеция — 3615
5. Чехия — 3465
6. США — 3430
7. Германия — 3355
8. Швейцария — 3325
9. Словакия — 3040
10. Латвия — 3025.

Следующий чемпионат мира по хоккею пройдёт в Швейцарии. Турнир начнётся 8 мая 2020 года.

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