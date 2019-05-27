Сборная России поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ

Сборная России переместилась с третьего на второе место в рейтинге ИИХФ, информирует официальный сайт организации.



На чемпионате мира в Словакии подопечные Ильи Воробьёва завоевали бронзовые медали. Лидером рейтинга остаётся сборная Канады, уступившая в финальном матче команде Финляндии, которая переместилась в пятого на третье место рейтинга. Сборная Швеции, выигравшая прошлогодний чемпионат мира в Дании, опустилась на две строчки.



Первая десятка выглядит следующим образом:



1. Канада — 3705 очков

2. Россия — 3640

3. Финляндия — 3615

4. Швеция — 3615

5. Чехия — 3465

6. США — 3430

7. Германия — 3355

8. Швейцария — 3325

9. Словакия — 3040

10. Латвия — 3025.

Следующий чемпионат мира по хоккею пройдёт в Швейцарии. Турнир начнётся 8 мая 2020 года.