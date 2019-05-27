Теодор: Канада сыграла лучше, чем в первой игре с финнами, но снова проиграла
Защитник сборной Канады Ши Теодор прокомментировал результат финального матча чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой Финляндии (1:3). Хоккеист «Вегас Голден Найтс» стал автором единственного результативного броска в составе «кленовых листьев».
«На мой взгляд, мы провели финал гораздо лучше, чем первый матч с финнами на турнире (сборная Канады проиграла со счётом 1:3. — Прим. «Чемпионата»). Тогда финны забили победный гол, воспользовавшись странным рикошетом от борта. Мы сыграли лучше, но при этом снова проиграли. Забитый гол? Я просто выскочил на ударную позицию и отправил шайбу в ворота соперника», — приводит слова Теодора Sportsnet.
Следующий чемпионат мира по хоккею состоится в Швейцарии. Турнир начнётся 8 мая 2020 года.
«Мы уже национальные герои!». Что творилось после победы Финляндии на ЧМ
Финны будут долго праздновать. Для начала закажут пиццу и пиво.
- 27 мая 2019
-
12:17
-
11:57
-
11:36
-
11:28
-
10:59
-
10:47
-
10:30
-
10:20
-
09:56
-
09:20
-
09:00
-
08:52
-
08:29
-
08:17
-
02:44
-
02:30
-
02:00
-
01:45
-
01:35
-
01:25
-
01:12
-
00:33
-
00:28
-
00:27
-
00:13
- 26 мая 2019
-
23:53
-
23:51
-
23:42
-
23:40
-
23:38
-
23:34
-
23:29
-
23:05
-
23:01
-
22:48
Партнерский контент