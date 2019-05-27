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Теодор: Канада сыграла лучше, чем в первой игре с финнами, но снова проиграла

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Теодор: Канада сыграла лучше, чем в первой игре с финнами, но снова проиграла
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Защитник сборной Канады Ши Теодор прокомментировал результат финального матча чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой Финляндии (1:3). Хоккеист «Вегас Голден Найтс» стал автором единственного результативного броска в составе «кленовых листьев».

«На мой взгляд, мы провели финал гораздо лучше, чем первый матч с финнами на турнире (сборная Канады проиграла со счётом 1:3. — Прим. «Чемпионата»). Тогда финны забили победный гол, воспользовавшись странным рикошетом от борта. Мы сыграли лучше, но при этом снова проиграли. Забитый гол? Я просто выскочил на ударную позицию и отправил шайбу в ворота соперника», — приводит слова Теодора Sportsnet.

Следующий чемпионат мира по хоккею состоится в Швейцарии. Турнир начнётся 8 мая 2020 года.

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