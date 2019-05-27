Теодор: Канада сыграла лучше, чем в первой игре с финнами, но снова проиграла

Защитник сборной Канады Ши Теодор прокомментировал результат финального матча чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой Финляндии (1:3). Хоккеист «Вегас Голден Найтс» стал автором единственного результативного броска в составе «кленовых листьев».



«На мой взгляд, мы провели финал гораздо лучше, чем первый матч с финнами на турнире (сборная Канады проиграла со счётом 1:3. — Прим. «Чемпионата»). Тогда финны забили победный гол, воспользовавшись странным рикошетом от борта. Мы сыграли лучше, но при этом снова проиграли. Забитый гол? Я просто выскочил на ударную позицию и отправил шайбу в ворота соперника», — приводит слова Теодора Sportsnet.

Следующий чемпионат мира по хоккею состоится в Швейцарии. Турнир начнётся 8 мая 2020 года.