Гулявцев: напрасно кто-то заранее повесил игрокам сборной России золотые медали

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев оценил выступление сборной России на чемпионате мира в Словакии. Подопечные Ильи Воробьёва завершили турнир на третье месте.



«Всё уже сказано многочисленными экспертами. Они уже разобрали игру нашей сборной по косточкам и раздали всем сёстрам по серьгам. Нет смысла отнимать у них хлеб. Вся наша страна болела за сборную России. Почти все матчи ей удались, за исключением полуфинала, когда финны сыграли тактически безупречно. 9 побед в 10 матчах и бронзовые медали — хороший результат, с которым национальную команду надо поздравить.



Вообще, не хотел бы критиковать ни хоккеистов, ни своих коллег — все они выложились по максимуму, но где-то не повезло и не хватило нюансов. Считаю, напрасно кто-то из болельщиков и журналистов заранее повесил нам золотые медали, в профессиональном спорте такое не идёт на пользу», — приводит слова Гулявцева Russia-Hockey.

Кто вернёт России золото чемпионата мира? Три тренера на замену Воробьёву Двое из них уже приводили сборную к победам на ЧМ, но фаворит на это место другой человек.