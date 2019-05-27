Гулявцев: напрасно кто-то заранее повесил игрокам сборной России золотые медали

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев оценил выступление сборной России на чемпионате мира в Словакии. Подопечные Ильи Воробьёва завершили турнир на третье месте.
«Всё уже сказано многочисленными экспертами. Они уже разобрали игру нашей сборной по косточкам и раздали всем сёстрам по серьгам. Нет смысла отнимать у них хлеб. Вся наша страна болела за сборную России. Почти все матчи ей удались, за исключением полуфинала, когда финны сыграли тактически безупречно. 9 побед в 10 матчах и бронзовые медали — хороший результат, с которым национальную команду надо поздравить.
Вообще, не хотел бы критиковать ни хоккеистов, ни своих коллег — все они выложились по максимуму, но где-то не повезло и не хватило нюансов. Считаю, напрасно кто-то из болельщиков и журналистов заранее повесил нам золотые медали, в профессиональном спорте такое не идёт на пользу», — приводит слова Гулявцева Russia-Hockey.
- 27 мая 2019
-
12:17
-
11:57
-
11:36
-
11:28
-
10:59
-
10:47
-
10:30
-
10:20
-
09:56
-
09:20
-
09:00
-
08:52
-
08:29
-
08:17
-
02:44
-
02:30
-
02:00
-
01:45
-
01:35
-
01:25
-
01:12
-
00:33
-
00:28
-
00:27
-
00:13
- 26 мая 2019
-
23:53
-
23:51
-
23:42
-
23:40
-
23:38
-
23:34
-
23:29
-
23:05
-
23:01
-
22:48