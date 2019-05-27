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Гулявцев: напрасно кто-то заранее повесил игрокам сборной России золотые медали

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Гулявцев: напрасно кто-то заранее повесил игрокам сборной России золотые медали
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев оценил выступление сборной России на чемпионате мира в Словакии. Подопечные Ильи Воробьёва завершили турнир на третье месте.

«Всё уже сказано многочисленными экспертами. Они уже разобрали игру нашей сборной по косточкам и раздали всем сёстрам по серьгам. Нет смысла отнимать у них хлеб. Вся наша страна болела за сборную России. Почти все матчи ей удались, за исключением полуфинала, когда финны сыграли тактически безупречно. 9 побед в 10 матчах и бронзовые медали — хороший результат, с которым национальную команду надо поздравить.

Вообще, не хотел бы критиковать ни хоккеистов, ни своих коллег — все они выложились по максимуму, но где-то не повезло и не хватило нюансов. Считаю, напрасно кто-то из болельщиков и журналистов заранее повесил нам золотые медали, в профессиональном спорте такое не идёт на пользу», — приводит слова Гулявцева Russia-Hockey.

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Двое из них уже приводили сборную к победам на ЧМ, но фаворит на это место другой человек.
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