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Каапо Какко превзошёл достижение Коннора Макдэвида

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Каапо Какко превзошёл достижение Коннора Макдэвида
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Финляндии Каапо Какко стал самым молодым игроком в истории, выигравшим три чемпионата мира — юниорский, молодёжный и взрослый.

На счету 18-летнего хоккеиста золотые медали юниорского чемпионата мира—2018, молодёжного чемпионата мира—2019 и завершившегося чемпионата мира в Словакии. Какко сделал это в самом молодом возрасте, превзойдя достижение Коннора Макдэвида, выигравшего ЮЧМ-2013, МЧМ-2015 и ЧМ-2016. Канадец добился таких результатов в 19-летнем возрасте.

Какко, один из главных фаворитов предстоящего драфта НХЛ, стал автором решающей шайбы в финале МЧМ, а на взрослом чемпионате мира забросил шесть шайб и сделал одну голевую передачу в 10 матчах. Сборная Финляндии стала чемпионом мира впервые с 2011 года.

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