Каапо Какко превзошёл достижение Коннора Макдэвида
Нападающий сборной Финляндии Каапо Какко стал самым молодым игроком в истории, выигравшим три чемпионата мира — юниорский, молодёжный и взрослый.
На счету 18-летнего хоккеиста золотые медали юниорского чемпионата мира—2018, молодёжного чемпионата мира—2019 и завершившегося чемпионата мира в Словакии. Какко сделал это в самом молодом возрасте, превзойдя достижение Коннора Макдэвида, выигравшего ЮЧМ-2013, МЧМ-2015 и ЧМ-2016. Канадец добился таких результатов в 19-летнем возрасте.
Какко, один из главных фаворитов предстоящего драфта НХЛ, стал автором решающей шайбы в финале МЧМ, а на взрослом чемпионате мира забросил шесть шайб и сделал одну голевую передачу в 10 матчах. Сборная Финляндии стала чемпионом мира впервые с 2011 года.
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