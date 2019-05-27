Третьяк дал совет Тарасенко перед финалом Кубка Стэнли

Президент Федерация хоккея России Владислав Третьяк оценил игру голкипера «Бостон Брюинз» Туукки Раска и дал совет форварду «Сент-Луис Блюз» Владимиру Тарасенко.



«Мне по стилю игры больше всего нравится Туукка Раск. Видел его ещё во время локаута. Тогда Раск играл за чешскую команду «Пльзень». Просто красавец! Отточенная техника. Я смотрел на него и любовался. Как вратарь, получил огромное эстетическое удовольствие. Потом я видел Раска в «Бостоне», и он стал ещё лучше. Вот реально вам говорю: этот человек — половина команды! Играет чётко, практически без ошибок.



Мой совет касается не только Тарасенко, но и всего «Сент-Луиса». Ребята, если вы хотите обыграть «Бостон» в финале, то закрывайте обзор Раску, чтобы он не видел шайбы. И бейте с ходу. Только тогда можно победить», — приводит слова Третьяка официальный сайт НХЛ.

«Акулы» остались без зубов. «Сент-Луис» и Тарасенко — в финале Кубка Стэнли! «Музыканты» сыграют в главной серии сезона — первый раз за 49 лет.