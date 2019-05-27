«Автомобилист» заключил новый контракт с форвардом Хрипуновым

«Автомобилист» заключил новый двусторонний контракт сроком на два года с нападающим Степаном Хрипуновым, сообщает пресс-служба уральского клуба.



Степан родился 24 июня 1995 года в Екатеринбурге, воспитанник «Спартаковца». Профессиональную карьеру Хрипунов начал в Уфе, в составе «Толпара» провёл 204 матча, набрав 187 (56+131) очков при показателе полезности «+57». В 2015 году стал лучшим ассистентом МХЛ (48 передач).



На следующий сезон Степан дебютировал в КХЛ, всего за «Салават Юлаев» отыграл 78 матчей, набрав 13 (3+10) очков. В 2017 году нападающий перешёл в «Автомобилист». В прошедшем сезоне Степан сыграл за «Автомобилист» 25 матчей, в которых набрал 8 (3+5) очков. Клуб из Екатеринбурга завершил борьбу за Кубок Гагарина во втором раунде.

Экс-форвард «Торонто» и «Рейнджерс» Питер Холланд перешёл в «Автомобилист»