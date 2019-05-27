Защитник Финляндии: нам повезло, что в составе был такой капитан, как Анттила

Защитник сборной Финляндии Атте Охтамаа поделился эмоциями от победы на чемпионате мира по хоккею в Словакии.



«Наша команда играла с сердцем, мы пахали весь турнир. Наш путь к золоту был не самым простым. В плей-офф мы прошли самых сложных соперников и обыграли всех. Думаю, мы были самой сильной командой на турнире и заслужили эту победу. Потрясающее чувство. Я мечтал об этом с тех пор, как Финляндия впервые стала чемпионом в 1995 году. Здорово выиграть со своей сборной, я даже не знаю, что сказать. Я очень счастливый человек.



С Анттилой случилась невероятная история. Он замечательный капитан, хороший лидер на льду и в раздевалке. Он забивал важнейшие голы, нам повезло, что Марко был нашим капитаном», — передаёт слова Охтамаа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.