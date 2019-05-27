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Защитник Финляндии: нам повезло, что в составе был такой капитан, как Анттила

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Защитник Финляндии: нам повезло, что в составе был такой капитан, как Анттила
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Защитник сборной Финляндии Атте Охтамаа поделился эмоциями от победы на чемпионате мира по хоккею в Словакии.

«Наша команда играла с сердцем, мы пахали весь турнир. Наш путь к золоту был не самым простым. В плей-офф мы прошли самых сложных соперников и обыграли всех. Думаю, мы были самой сильной командой на турнире и заслужили эту победу. Потрясающее чувство. Я мечтал об этом с тех пор, как Финляндия впервые стала чемпионом в 1995 году. Здорово выиграть со своей сборной, я даже не знаю, что сказать. Я очень счастливый человек.

С Анттилой случилась невероятная история. Он замечательный капитан, хороший лидер на льду и в раздевалке. Он забивал важнейшие голы, нам повезло, что Марко был нашим капитаном», — передаёт слова Охтамаа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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