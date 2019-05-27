«Сибирь» заключила контракт с финским вратарём Харри Сятери

«Сибирь» подписала контракт на один сезон с 29-летним финским голкипером Харри Сятери, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.



Хоккеист начал профессиональную карьеру в финском клубе «Таппара» в 2008 году, где провёл почти три сезона. В 2010 году переехал в Северную Америку, где четыре сезона играл в фарм-клубе «Сан-Хосе Шаркс».



Летом 2014 года подписал контракт с клубом КХЛ — «Витязем», в котором отыграл два сезона. После окончания контракта с подмосковной командой Сятери вновь решил попробовать силы за океаном, подписав двусторонний контракт с «Флоридой Пантерз». Вратарь дебютировал в НХЛ, но провёл всего девять матчей. Летом 2018 года был обменян в «Детройт Ред Уиингз», минувший сезон провёл в АХЛ.



Участник двух чемпионатов мира в составе сборной Финляндии (2017 и 2018), за время которых провёл 11 матчей.

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