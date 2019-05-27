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Зарипов: будем работать весь сезон, чтобы вернуть кубок в Казань

Зарипов: будем работать весь сезон, чтобы вернуть кубок в Казань
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал подписание нового контракта с «Ак Барсом», рассчитанного на один сезон.

«Очень рад, что Татарстан и «Ак Барс» в очередной раз выразили мне доверие. Я буду делать всё возможное, чтобы следующий сезон получился не таким, как предыдущий. На мой взгляд, команда сейчас подобралась боевая, неплохая. Многие ребята ещё не выигрывали в своей карьере и горят идеей о победах. У меня есть силы: я не раз говорил о том, что чем больше выигрываешь — тем больше хочется. Мы будем работать весь сезон, чтобы вернуть кубок в Казань», — приводит слова хоккеиста официальный сайт «Ак Барса».

В сезоне-2018/19 38-летний форвард провёл 42 матча и набрал 32 (9+23) очка. В плей-офф на счету опытного хоккеиста две результативные передачи в трёх играх. Сезон-2019/20 станет для Даниса 15-м в составе «Ак Барса», что сделает его рекордсменом команды.

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