Якубов: Зарипов поможет обновлённому «Ак Барсу» сохранить победные традиции

Генеральный менеджер Рафик Якубов прокомментировал подписание нового однолетнего контракта с нападающим Данисом Зариповым.
«Переговоры прошли довольно легко, договорённость о продлении контракта была заранее — и наша сторона была заинтересована, и сам Данис выразил желание остаться. Для нашего клуба было очень важно сохранить Зарипова: это звезда, кумир болельщиков, лидер и бомбардир. Все знают, что у нас новая команда, и мы надеемся, что Данис поможет обновлённому коллективу и тренерскому штабу сохранить победные традиции «Ак Барса», — цитирует Якубова официальный сайт казанского клуба.
В сезоне-2018/19 38-летний форвард провёл 42 матча и набрал 32 (9+23) очка. В плей-офф на счету опытного хоккеиста две результативные передачи в трёх играх.
- 27 мая 2019
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