Московское «Динамо» обменяло Чайковски в «Автомобилист»

Московское «Динамо» и «Автомобилист» из Екатеринбурга совершили обмен, информирует официальный сайт московской команды. Защитник Михал Чайковски перебирается в «Автомобилист» в обмен на денежную компенсацию.



Прошедший сезон 28-летний хоккеист начал в Национальной хоккейной лиге, но не сумел закрепиться в основной команде «Каролины Харрикейнз». В декабре 2018 года Чайковски подписал соглашение с московским «Динамо» и провёл в регулярном чемпионате 12 матчей за бело-голубых, записав на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности "+1" и 32 минутах штрафного времени. В плей-офф Чайковски отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами при полезности «0».

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