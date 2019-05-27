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Источник: московское «Динамо» сменило юрлицо, компенсация за игроков — 1000 руб.

Источник: московское «Динамо» сменило юрлицо, компенсация за игроков — 1000 руб.
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» сменило юридическое лицо, информирует «Спорт-экспресс». Как сообщается, прежнее юридическое лицо, представлявшее клуб, прислало в КХЛ заявление о добровольной передаче своего места.

Все игроки «Динамо» с действующими контрактами перешли в новую организацию за формальную денежную компенсацию – она составляет тысячу рублей. Всего произошло чуть более 50 трансферов хоккеистов. Новое «Динамо» включено в официальную базу контрактов КХЛ.

В прошедшем сезоне московское «Динамо» под руководством Владимира Крикунова завершило регулярный чемпионат на пятой строчке Западной конференции. В первом раунде «Динамо» одержало победу над «Йокеритом» (4-2), а в следующем раунде команда проиграла ЦСКА (1-4).

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