Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Астон Вилла» — «Дерби Каунти». 27 мая. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Экс-игрок «Ак Барса» Обухов признан виновным в избиении, штраф — 15 тыс. рублей

Экс-игрок «Ак Барса» Обухов признан виновным в избиении, штраф — 15 тыс. рублей
Хоккей / КХЛ 0

В суд вынесли решение в отношении экс-игрока казанского «Ак Барса» Дмитрия Обухова, информирует «БИЗНЕС Online». Его признали виновным в избиении девушки, которая преградила дорогу автомобилю известного хоккеиста. Обухов в качестве наказания обязан выплатить штраф в размере 15 тыс. рублей в счёт государства.

Вещественным доказательством виновности Обухова стала видеозапись.

В сентябре 2011 года следственное управление СКР по Татарстану после дополнительной проверки возбудило уголовное дело в отношении Обухова. Тогда форвард обвинялся в изнасиловании и грабеже. Однако доказать вину хоккеиста не удалось. Следственный комитет вскоре закрыл дело.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Источник: БИЗНЕС Online

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент