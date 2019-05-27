Экс-игрок «Ак Барса» Обухов признан виновным в избиении, штраф — 15 тыс. рублей

В суд вынесли решение в отношении экс-игрока казанского «Ак Барса» Дмитрия Обухова, информирует «БИЗНЕС Online». Его признали виновным в избиении девушки, которая преградила дорогу автомобилю известного хоккеиста. Обухов в качестве наказания обязан выплатить штраф в размере 15 тыс. рублей в счёт государства.



Вещественным доказательством виновности Обухова стала видеозапись.



В сентябре 2011 года следственное управление СКР по Татарстану после дополнительной проверки возбудило уголовное дело в отношении Обухова. Тогда форвард обвинялся в изнасиловании и грабеже. Однако доказать вину хоккеиста не удалось. Следственный комитет вскоре закрыл дело.



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