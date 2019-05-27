Петерссон: рассматриваю варианты в КХЛ, но могу перейти в Швейцарию

Шведский нападающий Андре Петерссон рассказал, где хочет продолжить карьеру. Недавно у игрока истёк контракт с астанинским «Барысом».



«Отсутствие определённости с моим будущим клубом больше беспокоит окружающих, чем меня. Знаю, что рано или поздно всё решится. У меня уже есть несколько вариантов с новыми клубами. Но я предпочитаю взять недельку времени, чтобы успокоиться и принять взвешенное решение. Мой приоритет — выступать за границей. Главным образом рассматриваю КХЛ, также изучаю Швейцарию. Сейчас я играю в гольф, поэтому ещё не думал об этом.



Мой дедушка хочет видеть меня в „Вёкше“, но я пока не думал об этом. Возможно, ему удастся настоять на своём», — приводит слова нападающего MinHockey.