Барбашёв: первые два раунда у меня получились так себе, но третий был удачным

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв поделился мнением о своей игре в плей-офф.



«У меня в сознании только пару дней назад осело, что мы в финале. Уже просто не могу дождаться вечера. Большой будет день в моей карьере. Mой первый в жизни финал! Очень, очень все его ждём и понимаем, насколько тяжёлая серия впереди.



Если честно, все понимали, что, скажем, для О'Райлли привыкнуть играть с Тарасенко и Шварцем, возможно, займёт какое-то время. Поначалу было тяжело, но во второй половине чемпионата всё сошлось воедино. В январе начали выигрывать — одну, вторую… А потом выдали серию из 11 побед. Аж мурашки бегут, когда вспоминаю. Вот тогда всё и изменилось. Начали наконец играть как команда.



Про собственную игру могу сказать вот что: первые два раунда получились так себе, особенно лично у меня. Но серия с „Сан-Хосе“ была очень удачной, для моего звена — в особенности. Знаете, играть сo Стином — одно удовольствие. Он уже взрослый игрок, ветеран, который очень помогает на льду. Работает без устали, блокирует броски. Я понимаю его игру, в любой момент чувствую, что он будет делать дальше», — цитирует форварда официальный сайт лиги.