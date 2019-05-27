Сборная России «в белом» обыграла Латвию на Кубке Чёрного моря

«Белый» состав молодёжной сборной России одержал вторую победу на Кубке Чёрного моря, переиграв Латвию со счётом 4:2.
С первой заброшенной шайбой российская команда затягивать не стала — Лев Комиссаров открыл счёт на первой же минуте встречи, ассистентские баллы на свой счёт записали Богдан Жиляков и Семён Кизимов. Пока этот гол является самым быстрым на турнире. А Даниил Валитов до перерыва удвоил преимущество нашей команды в счёте. Первый период россияне провели активно, создали много моментов и владели игровым преимуществом.
В середине второго игрового отрезка Данил Савунов реализовал большинство нашей команды и забросил третью шайбу. На данный момент он с четырьмя набранными очками (1+3) является самым результативным игроком турнира.
В третьем периоде у обеих команд было много удалений, на 10 минут латвийского штрафа россияне ответили 16, из них «2+10» — удаление Льва Комиссарова за толчок соперника на борт. Латвийцы сумели отыграть два гола. У нас шайбой отметился Егор Степанов, вновь сработало большинство. Окончательный счёт матча — 4:2 в пользу российской команды.
- 27 мая 2019
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