Сборная России «в белом» обыграла Латвию на Кубке Чёрного моря

«Белый» состав молодёжной сборной России одержал вторую победу на Кубке Чёрного моря, переиграв Латвию со счётом 4:2.



С первой заброшенной шайбой российская команда затягивать не стала — Лев Комиссаров открыл счёт на первой же минуте встречи, ассистентские баллы на свой счёт записали Богдан Жиляков и Семён Кизимов. Пока этот гол является самым быстрым на турнире. А Даниил Валитов до перерыва удвоил преимущество нашей команды в счёте. Первый период россияне провели активно, создали много моментов и владели игровым преимуществом.



В середине второго игрового отрезка Данил Савунов реализовал большинство нашей команды и забросил третью шайбу. На данный момент он с четырьмя набранными очками (1+3) является самым результативным игроком турнира.



В третьем периоде у обеих команд было много удалений, на 10 минут латвийского штрафа россияне ответили 16, из них «2+10» — удаление Льва Комиссарова за толчок соперника на борт. Латвийцы сумели отыграть два гола. У нас шайбой отметился Егор Степанов, вновь сработало большинство. Окончательный счёт матча — 4:2 в пользу российской команды.