Сергачёв: не хочу, чтобы сборная России играла как Финляндия — это примитивно

Защитник сборной России Михаил Сергачёв поделился впечатлениями от выступления на чемпионате мира. Сборная России завоевала на турнире бронзовые медали.
«В сборной все было на высшем уровне, начиная с организации и заканчивая общением с ребятами, так что все шикарно, это был мой лучший турнир за сборную.
Золото финнов не шокировало, мы знали, если они сыграют в финале как в матче с нами, то должны выиграть. Они играют четко по заданию, выполняют все установки тренера, не отходят от своей игры, она, может быть, где-то неинтересная, но дает результат.
Согласен с тренером, не хочу, чтобы сборная России так играла, мне кажется, что это слишком примитивно. Бронза — хорошее окончание сезона, намного лучше, чем если бы мы заняли четвертое место», — приводит слова Сергачёва Sport24.
- 27 мая 2019
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