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«Куньлунь» подписал Брюле и заключил новый контракт с Палолой

«Куньлунь» подписал Брюле и заключил новый контракт с Палолой
Хоккей / КХЛ 0

Китайский «Куньлунь Ред Стар» заключил двухлетний контракт с нападающим Жильбером Брюле и продлил на один сезон соглашение с форвардом Олли Палолой, информирует KHL Media Team.

32-летний Брюле прошедший сезон провёл в новосибирской «Сибири». Нападающий провёл 29 матчей в регулярном чемпионате, записав на свой счёт 22 (7+15) балла при показателе полезности «–5» и 14 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке около 17 с половиной минут за матч. Ранее Брюле уже выступал за китайский коллектив.

31-летний Палола в сезоне-2018/19 принял участие в 61 встрече, заработав 25 (19+6) очков при показателе полезности «–3» и 18 минутах штрафного времени. Среднее игровое время игрока составило 14 с половиной минут за матч.

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