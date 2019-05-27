Тарасенко: Барбашёва недооценивают, он никогда не жадничает

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился мнением об игре своего партнёра по команде, форварда Ивана Барбашёва.



«Барбашёва недооценивают. Он проделывает очень большой объём работы, и его незаслуженно обходят вниманием. И я так говорю не потому, что мы дружим, а он из России. Посмотрите, сколько он работает в меньшинстве, сколько эмоций привносит в игру его четвёртое звено, как они нам помогают и даже переворачивают ход некоторых матчей. Они играют невероятно хорошо. Ваня выглядит в этом году совсем по-другому, намного взрослее и опытнее. Мне очень нравится смотреть за его игрой. Это один из немногих игроков, кто всегда может отдать пас и никогда не пожадничает, кто всегда искренне радуется за других. Я очень рад, что мы играем в одной команде», — цитирует Тарасенко официальный сайт лиги.