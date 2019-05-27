«Слован» отказался от участия в следующем сезоне КХЛ
Братиславский «Слован» не сыграет в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщает Hokej.sk со ссылкой на генерального менеджера Юрая Широки. Как сообщил функционер, клуб не сумел найти нового инвестора и уже подал заявку на участие в словацкой лиге. Напомним, что Слован» не представил необходимых документов в КХЛ в нужные сроки.
Братиславская команда рассчитывала с помощью нового спонсора выплатить миллионный долг за аренду арены и оперативно погасить задолженность перед своими хоккеистами. В сезоне-2018/19 «Слован» стал худшей командой регулярного чемпионата в Западной конференции, набрав только 33 очка в 62 встречах.
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У «Слована» всё плохо. КХЛ исключит клуб, а «Авангард» переедет на Запад?
Или «Торпедо». В братиславском клубе накопилось слишком много долгов, и никто не хочет их покрывать.
- 27 мая 2019
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