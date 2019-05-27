Берюбе: у «Сент-Луиса» преимущество в габаритах, но у «Бостона» есть Хара

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мнением о сильных сторонах своей команды перед финалом плей-офф с «Бостон Брюинз».
«И „Бостон“, и мы стараемся строго играть в защите — это, если хотите, наш фирменный знак. При этом в каждом коллективе есть лидеры, которые любят и умеют забивать. Я видел матчи „Брюинз“ в плей-офф, они, как и мы, стремятся играть в агрессивный, силовой и неуступчивый хоккей. Все их центрфорварды, как и у нас, классно умеют действовать на обеих сторонах площадки. Возможно, у нас есть некоторый перевес в габаритах, если говорить о защитниках, но учитывая наличие у соперников Здено Хары, здесь тоже можно говорить о равенстве. Мы как будто смотрим на себя в зеркало. Нам некого бояться, даже если нас не считают фаворитами. Мы можем все то же, что и они», — цитирует тренера официальный сайт лиги.
- 27 мая 2019
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