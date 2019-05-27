Овечкин с женой и трогательный Андронов с дочкой. Фото прилёта сборной в Москву

27 мая сборная России вернулась в Москву из Братиславы. В международном аэропорту Шереметьево их встречали болельщики и пресса. Напомним, на минувшем чемпионате мира наши хоккеисты завоевали бронзовые медали.

Сборная России встречалась с командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года по хоккею в Братиславе. Игра закончилась со счётом 3:2 Б в пользу команды Ильи Воробьёва.



В основное время, как и в дополнительное, победитель выявлен не был, и судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне сборной России.

Лучшие кадры с возвращения российской команды на родину — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.