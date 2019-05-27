Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Овечкин с женой и трогательный Андронов с дочкой. Фото прилёта сборной в Москву

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Александр Овечкин
Овечкин с женой и трогательный Андронов с дочкой. Фото прилёта сборной в Москву
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

27 мая сборная России вернулась в Москву из Братиславы. В международном аэропорту Шереметьево их встречали болельщики и пресса. Напомним, на минувшем чемпионате мира наши хоккеисты завоевали бронзовые медали.

Сборная России встречалась с командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года по хоккею в Братиславе. Игра закончилась со счётом 3:2 Б в пользу команды Ильи Воробьёва.

В основное время, как и в дополнительное, победитель выявлен не был, и судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне сборной России.

Лучшие кадры с возвращения российской команды на родину — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент