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Милош Ржига не сдержал слёз на пресс-конференции после ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Милош Ржига не сдержал слёз на пресс-конференции после ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига подвёл итоги чемпионата мира, где его команда заняла четвёртое место. В конце выступления тренер не смог сдержать слёзы.

«Я снова не сделал того, чего хотел. Команда была великолепна, сотрудники сборной были великолепны, но не я. Думаю, я облажался. Можно ли найти позитив? Да, конечно. Команда, люди вокруг, Братислава, фанаты… Невероятно. Не верю, что меня так внимательно слушали такие классные игроки. Я не выполнил задачу и ненавижу себя за это.

Я был несколько грубоват с игроками, но они не обращали на это внимания. Хоккеисты даже сказали, что боятся меня, однако я воспринял это как комплимент. Счастлив, что поработал с такой командой на ЧМ», — приводит слова Ржиги Isport.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

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