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Бержерон: «Бостон» хочет в финале обернуть опыт в свою пользу

Бержерон: «Бостон» хочет в финале обернуть опыт в свою пользу
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон поделился ожиданиями перед финальной серией Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз».

«Что можно поделать на нашем месте — только постараться выжать из этого максимум. Мы провели двусторонний матч, который, надеюсь, немного стряхнул с команды ржавчину. Но при этом мы надеемся обернуть в свою пользу наш опыт, опыт таких ветеранов, как Хара. И, конечно, насладиться моментом. Все команды мечтают оказаться на том месте, на котором находимся мы сейчас», — приводит слова Бержерона официальный сайт НХЛ.

В финале Кубка Стэнли «Бостон» сыграет с «Сент-Луис Блюз», в составе которого выступают нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв. В полуфинале «медведи» обыграли в четырёх матчах «Каролину Харрикейнз», а «музыканты» переиграли «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4-2.

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