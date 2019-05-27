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Е. Кузнецов — о видео с белым порошком: я никогда не употреблял наркотики

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Е. Кузнецов — о видео с белым порошком: я никогда не употреблял наркотики
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал появление в Интернете видео, где он находится рядом с белым порошком.

«Да, я видел, что в сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы, я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу.

Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли (с „Вашингтоном“. — Прим. «Чемпионата»). К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе, — позвонил другу и ушёл оттуда как можно быстрее.

Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас — на поражении сборной. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео», — заявил Кузнецов в интервью «Спорт-экспрессу».

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