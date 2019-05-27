Стал известен план предсезонной подготовки ХК «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» представил свой график подготовки к чемпионату-2019/20.



«Леопарды» соберутся в Сочи в первой декаде июля и с 10 по 12 число будут проходить углубленный медицинский осмотр. 13 июля начнётся двухнедельный тренировочный сбор в уже привычном для команды месте — спорткомплексе «Юность» (г. Сочи).



Перед стартом домашнего турнира команда поработает в «Большом», а уже с 3 по 8 августа все болельщики и гости города смогут посещать игры Sochi Hockey Open.



11 августа сочинцы начнут 10-дневный тренировочный сбор в чешском городе Хомутов и сыграют два контрольных матча: 17-го числа с пражской «Спартой» и 20-го — с «Энергией» (Карловы Вары). Игровая часть подготовки завершится турниром имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге, который будет проходить с 22 по 26 августа. В оставшееся до старта чемпионата КХЛ время южане будут тренироваться в «Большом».



Таким образом, план подготовки к сезону-2019/20 практически полностью совпадает с прошлогодним, разница лишь в месте проведения сбора в Чехии.