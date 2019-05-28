«Вашингтон» выступил с заявлением по делу Кузнецова

«Вашингтон Кэпиталз» выступил с заявлением по делу нападающего Евгения Кузнецова. Ранее в Интернете появилось видео, на котором форвард замечен рядом с белым порошком.

«Мы знаем о видео, которое появилось в социальных сетях с Евгением Кузнецовым. В настоящее время занимаемся сбором фактов и на данном этапе у нас не будет дальнейших комментариев», — приводит слова заявления в своём «твиттере» североамериканский журналист Джей Джей Риган.

Ранее Кузнецов рассказал, что видео относится к лету 2018 года и снято в Вегасе, когда «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли. По словам форварда, он зашёл к знакомым в номер, но вскоре покинул его.

В 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ на счету Кузнецова 72 (21+51) очка. В плей-офф 6 (1+5) баллов в 7 играх.