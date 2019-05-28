«Вашингтон» выступил с заявлением по делу Кузнецова
«Вашингтон Кэпиталз» выступил с заявлением по делу нападающего Евгения Кузнецова. Ранее в Интернете появилось видео, на котором форвард замечен рядом с белым порошком.
«Мы знаем о видео, которое появилось в социальных сетях с Евгением Кузнецовым. В настоящее время занимаемся сбором фактов и на данном этапе у нас не будет дальнейших комментариев», — приводит слова заявления в своём «твиттере» североамериканский журналист Джей Джей Риган.
Ранее Кузнецов рассказал, что видео относится к лету 2018 года и снято в Вегасе, когда «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли. По словам форварда, он зашёл к знакомым в номер, но вскоре покинул его.
В 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ на счету Кузнецова 72 (21+51) очка. В плей-офф 6 (1+5) баллов в 7 играх.
Е. Кузнецов — о видео с белым порошком: я никогда не употреблял наркотики
- 28 мая 2019
-
01:33
-
01:17
- 27 мая 2019
-
23:52
-
23:29
-
23:11
-
22:45
-
22:35
-
22:33
-
22:05
-
21:54
-
21:25
-
21:20
-
21:02
-
20:49
-
20:27
-
20:19
-
20:01
-
19:49
-
19:43
-
19:33
-
19:21
-
18:57
-
18:24
-
18:00
-
17:49
-
17:31
-
17:19
-
17:13
-
16:52
-
16:14
-
16:03
-
16:00
-
15:39
-
15:32
-
15:11
Партнерский контент