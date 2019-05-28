Дадонов – об игре «3 на 3» в овертайме: не считаю, что это настоящий хоккей

Нападающий сборной России Евгений Дадонов поделился мнением об игре в формате «3 на 3» в овертайме на чемпионате мира в Словакии.

«Очень сложно играть, когда в течение 10 минут на льду присутствуют только по три хоккеиста от каждой из команд и вратари. Но в овертайме финала, по-моему, теперь вообще надо так по 20 минут играть.

Не считаю, что это настоящий хоккей, когда в таких матчах играешь «три на три». Но это моё мнение, а правила есть правила. Организаторы утвердили такой формат — мы ничего поделать не можем. Надо выходить на лёд и выигрывать в любых условиях. С Чехией этот овертайм выдался очень сложным, но спасибо нашему вратарю Андрею Василевскому, который нас неоднократно выручал. В итоге справились с этой игрой и победили», — цитируют Дадонова «Известия».