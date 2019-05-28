Тарасенко забросил 9-ю шайбу в плей-офф и продлил серию с очками до 7 игр

В первом матче серии финала Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» принимает «Сент-Луис Блюз». В середине второго периода «блюзмены» впереди со счётом 2:1. В начале второго периода отличился российский форвард гостей Владимир Тарасенко. Результативной передачей отметился Брэйден Шенн.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте лиги.

Тарасенко продлил серию с очками в плей-офф до семи матчей. Всего на его счету теперь 14 (9+5) баллов в 20 встречах. По голам в плей-офф (31) Тарасенко вышел на девятое место среди россиян, обогнав Игоря Ларионова.

Счёт на восьмой минуте открыл Брэйден Шенн, в начале второго периода Тарасенко увеличил преимущество «музыкантов». Уже через 76 секунд Коннор Клифтон одну шайбу отыграл.