Результативная серия Тарасенко в ПО – 3-я по продолжительности в истории клуба

В первом матче серии финала Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» принимает «Сент-Луис Блюз». В середине второго периода счёт равный — 2:2. В начале второго игрового отрезка отличился российский форвард гостей Владимир Тарасенко. Он продлил серию с очками в плей-офф до семи матчей. На его счету теперь 14 (9+5) баллов в 20 встречах.

Подобные серии на своём счету также имеют Крис Пронгер, Берни Федерко и Джо Муллен. В активе Бретта Халла и Гари Сабурина серии из 8 игр с очками, у Тони Карри – из 9. Тарасенко – первый игрок «Сент-Луиса» за 21 год с подобным достижением.

Счёт на восьмой минуте открыл Брэйден Шенн, в начале второго периода Тарасенко увеличил преимущество «музыкантов». Уже через 76 секунд Коннор Клифтон одну шайбу отыграл. В середине второго игрового отрезка Чарли Макэвой реализовал большинство.