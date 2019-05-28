Овечкин появился в рекламе финала Кубка Стэнли, озвученной Уэйном Гретцки

Перед первой игрой финала Кубка Стэнли между «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз» НХЛ опубликовала анонсирующий видеоролик, озвученный легендарным Уэйном Гретцки. Он рассказал о волшебном и значимом моменте, когда капитан команды-победителя передаёт кубок тому, кто, по его мнению, является самым достойным партнёром в команде.

«Иногда выбор очевиден», — говорит Гретцки, когда форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин передаёт кубок Никласу Бэкстрёму.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» лиги.

«Вашингтон Кэпиталз» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В прошлогоднем финале команда Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова в пяти матчах взяла верх над «Вегас Голден Найтс». «Вашингтон» впервые в истории франшизы стал чемпионом лиги.