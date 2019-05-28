«Бостон» одержал волевую победу над «Блюз» и повёл в серии, у Тарасенко гол

В первом матче серии финала Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» дома одержал волевую победу над «Сент-Луис Блюз» — 4:2. Победители более чем в два раза перебросали соперника – 38-18.
Счёт на восьмой минуте открыл форвард гостей Брэйден Шварц. На старте второго периода он отметился результативной передачей на Владимира Тарасенко. До второго перерыва хозяева смогли восстановить равновесие, отличились Коннор Клифтон и Чарли Макэвой. На 46-й минуте «Бостон» вперёд вывел Шон Курали. Точку в матче поставил Брэд Маршан, поразивший пустые ворота.
На счету Тарасенко, помимо гола, показатель полезности «+1», 2 броска в створ и силовой приём за 16.15 на льду. У Ивана Барбашёва 6 силовых приёмов за 14.05.
«Бостон» повёл в серии 1-0. Следующий матч также состоится на лбду «Брюинз» 30 мая, начало – в 3:00 мск.
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