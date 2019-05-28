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«Бостон» одержал волевую победу над «Блюз» и повёл в серии, у Тарасенко гол

«Бостон» одержал волевую победу над «Блюз» и повёл в серии, у Тарасенко гол
Хоккей / НХЛ 0

В первом матче серии финала Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» дома одержал волевую победу над «Сент-Луис Блюз» — 4:2. Победители более чем в два раза перебросали соперника – 38-18.

Счёт на восьмой минуте открыл форвард гостей Брэйден Шварц. На старте второго периода он отметился результативной передачей на Владимира Тарасенко. До второго перерыва хозяева смогли восстановить равновесие, отличились Коннор Клифтон и Чарли Макэвой. На 46-й минуте «Бостон» вперёд вывел Шон Курали. Точку в матче поставил Брэд Маршан, поразивший пустые ворота.

На счету Тарасенко, помимо гола, показатель полезности «+1», 2 броска в створ и силовой приём за 16.15 на льду. У Ивана Барбашёва 6 силовых приёмов за 14.05.

«Бостон» повёл в серии 1-0. Следующий матч также состоится на лбду «Брюинз» 30 мая, начало – в 3:00 мск.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 1-й матч
28 мая 2019, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
4 : 2
0:1, 2:1, 2:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Шенн (Шварц, Боумистер) – 07:23 (5x5), 0:2 – Тарасенко (Шенн) – 21:00 (5x5), 1:2 – Клифтон (Курали, Нордстрём) – 22:16 (5x5), 2:2 – Макэвой – 32:41 (5x4), 3:2 – Курали (Аккьяри, Хара) – 45:21 (5x5), 4:2 – Маршан – 58:11 (en)
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