Защитник «Бостона» Крюг провёл сокрушительный силовой приём на Томасе

В первом матче серии финала Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» дома одержал волевую победу над «Сент-Луис Блюз» — 4:2. В третьем периоде защитник хозяев Тори Крюг провёл сокрушительный силовой приём на форварде «блюзменов» Роберте Томасе. Санкций к игроку «Бостона» не последовало.

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«Крюг – дикарь», — прокомментировал эпизод в своём «твиттере» защитник «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба.

Счёт на восьмой минуте открыл форвард гостей Брэйден Шварц. На старте второго периода он отметился результативной передачей на Владимира Тарасенко. До второго перерыва хозяева смогли восстановить равновесие, отличились Коннор Клифтон и Чарли Макэвой. На 46-й минуте «Бостон» вперёд вывел Шон Курали. Точку в матче поставил Брэд Маршан, поразивший пустые ворота.

«Бостон» повёл в серии 1-0. Следующий матч также состоится на льду «Брюинз» 30 мая, начало – в 3:00 мск.