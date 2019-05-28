В АХЛ определились финалисты Кубка Колдера

«Чикаго Вулвз» обыграл «Сан-Диего Гуллз» в шестом матче полуфинала плей-офф Американской хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу фарм-клуба «Вегас Голден Найтс». Подопечные Рокки Томпсона победили в серии (4-2) и пробились в финал Кубка Колдера, где они сыграют с «Шарлотт Чекерс».

Дублем в составе победителей отметился Кёртис Маккензи, ещё одна шайба на счету Кигана Колезара. Единственный гол «Сан-Диего» забил Сэм Кэррик. Голкипер «Чикаго» Оскар Данск отразил 30 бросков. Вратарь фарм-клуба «Анахайм Дакс» Джефф Гласс, известный по игре в КХЛ, провёл матч в запасе.

Финальная серия плей-офф АХЛ стартует в ночь на 2 июня мск. «Шарлотт» является фарм-клубом «Каролины Харрикейнз». На пути к финалу кубка «Чекерс» выбили из плей-офф «Хёрши Бирз».