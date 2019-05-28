НХЛ — о видео с Кузнецовым: мы собираем факты, но это пока не расследование

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли прокомментировал появившийся видеоролик с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, где он запечатлён сидящим рядом с двумя полосками белого порошка, похожего на кокаин.
«Лига нуждается в большем количестве фактов, прежде чем принимать какие-то меры и делать следующие шаги. Я не собираюсь употреблять слово «расследование», потому что считаю его довольно неоднозначным. Мы должны понимать, что произошло, понимать факты и обстоятельства. Я бы не назвал это формальным расследованием, но мы хотим понимать, что происходит. Кажется, он признал, что был в той комнате, но я не знаю, что это было. Он утверждает, что ничего не употреблял. На этом основании я не собираюсь его ни в чём обвинять», — приводит слова Дэйли Washington Post.
Российский форвард действительно признал тот факт, что на видео запечатлён он, но при этом заявил, что никогда не употреблял наркотики.
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