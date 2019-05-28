Главный тренер «Бостона» — о важном голе Клифтона: Коннор действует коварно

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди после победы над «Сент-Луис Блюз» (4:2) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли отметил защитника Коннора Клифтона, который забросил шайбу при счёте 0:2.

«Очень важный гол. Клифтону немного повезло в том эпизоде, но он грамотно занял позицию, так что уже одним этим заслужил эту шайбу. Это игрок, который может добавить нашей атаке. Он действует не столько эффектно, сколько коварно.



Правильные инстинкты Клифтона в атаке – одна из причин, по которой он здесь. У него высокий хоккейный IQ. Он хорошо выбирает позицию, а затем как бы внезапно появляется в центре эпизода. Сейчас он действует на инстинктах, и те работают очень хорошо», – цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ.

Видео гола также можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.