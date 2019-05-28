Видеообзор волевой победы «Бостона» в первом матче финала Кубка Стэнли

В первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» победил «Сент-Луис Блюз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды Брюса Кэссиди.

Счёт на восьмой минуте открыл форвард гостей Джейден Шварц. На старте второго периода он отметился результативной передачей на Владимира Тарасенко. До второго перерыва хозяева смогли восстановить равновесие, отличились Коннор Клифтон и Чарли Макэвой. На 46-й минуте «Бостон» вперёд вывел Шон Курали. Точку в матче поставил Брэд Маршан, поразивший пустые ворота.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

На счету Тарасенко помимо гола показатель полезности «+1», два броска в створ и силовой приём за 16.15 на льду. У Ивана Барбашёва шесть силовых приёмов за 14.05.

«Бостон» повёл в серии 1-0. Следующий матч также состоится на льду «Брюинз» 30 мая, начало – в 3:00 мск.