Тарасенко: сегодня было небольшое волнение. Да даже не небольшое

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился мнением о причинах поражения в первом матче финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (2:4).

«Конечно, приятно забивать в финале Кубка Стэнли, хотя сегодня нам это не особо помогло. Надо делать больше, выжимать больше, находить моменты.

Было довольно волнительно, особенно вначале. Местные трибуны долго ждали этого матча. Но ко второй игре всё должно успокоиться… Конечно, сегодня было небольшое волнение. Да даже не небольшое… Было много ненужных удалений. Тяжело играть, если давать столько шансов команде, у которой лучшее большинство в лиге. Это нас и погубило.

Сейчас надо отдохнуть и посмотреть на ошибки. У нас очень грамотный тренерский штаб, завтра посмотрим, поговорим с ребятами. Следующая игра будет другой», — цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.