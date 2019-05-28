Комиссар НХЛ — о видеопросмотрах: это благо и проклятие

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн поделился мнением о целесообразности расширения зоны применения видеопросмотров.

«Возможно, того, что мы делаем, уже недостаточно. Возможность просматривать эпизод и разбирать его по миллисекундам стала одновременно благом и проклятием. Если мы расширим использование повторов, а мы обязательно рассмотрим такую возможность, нам предстоит найти правильный баланс между тем, как часто мы можем это делать, чтобы не нарушить течение игры, её атмосферу, темп. Очень важно найти систему, которая позволит нам быть стабильными. Нам надо решить эту проблему, и мы намерены сделать это на нашем совещании.

Нам надо узнать мнение всех сторон относительно предложений и идей, а также убедиться, что все согласятся с решением, которое мы примем. В руководстве лиги понимают суть проблемы. Мы знаем, что работает, а что нет. Мы понимаем все сложности, связанные с осуществлением этого предложения. И мы воспользуемся нашими знаниями в этом плане, доведём их до сведения всех заинтересованных лиц, чтобы получить как можно более полные отклики", — цитирует Беттмэна официальный сайт НХЛ.