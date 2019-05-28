Бывший защитник «Локомотива» Александр Кутузов перешёл в «Спартак»

«Спартак» заключил контракт с Александром Кутузовым, информирует официальный сайт московского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

33-летний защитник является воспитанником тверской школы хоккея, в КХЛ выступал за «Нефтехимик», «Сибирь», московское «Динамо», «Салават Юлаев», ЦСКА и «Локомотив». В минувшем сезоне Кутузов играл за ярославский клуб. Опытный хоккеист забросил одну шайбу и сделал восемь голевых передач в 41 матче регулярного чемпионата, заработав показатель полезности "+7". В восьми матчах плей-офф очков не набрал.

В общей сложности в лиге провёл 523 матча, в которых набрал 144 (40+104) очка при полезности «+29». Защитник является чемпионом мира в составе сборной России в 2014 году.