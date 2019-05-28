КХЛ представила номинантов на звание лучшего вратаря и тренера сезона

Сегодня, 28 мая, в концертном зале Барвиха Luxury Village состоится церемония закрытия сезона КХЛ. Ежегодно на подобных церемониях происходит награждение лучших игроков сезона. В официальном «твиттере» лиги представлены номинанты на звание лучшего вратаря и тренера.

Василий Демченко («Трактор»), Якуб Коварж («Автомобилист»), Хенрик Карлссон («Барыс»), Игорь Шестёркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА) и Юха Метсола («Салават Юлаев») претендуют на звание лучшего голкипера по итогам сезона-2018/19.

Дэвид Немировски («Торпедо»), Андрей Мартемьянов («Автомобилист»), Андрей Скабелка («Барыс»), Боб Хартли («Авангард»), Игорь Никитин (ЦСКА) и Николай Цулыгин («Салават Юлаев») претендуют на звание лучшего тренера по итогам сезона-2018/19.