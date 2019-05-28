«Сент-Луис» обновил рекорд НХЛ по серии поражений в финалах Кубка Стэнли

В первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» победил «Сент-Луис Блюз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды Брюса Кэссиди. Эта победа стала для «Бостона» девятой подряд в матчах с «Сент-Луисом» в плей-офф НХЛ. Это третья по продолжительности серия побед в матчах с одним соперником в истории плей-офф лиги.

Также «музыканты» проиграли 13-й матч из 13 в рамках финальных серий. В 1968, 1969 и 1970 годах клуб проигрывал финалы со счётом 0-4. «Сент-Луис» удерживает антирекорд лиги по количеству проигранных матчей в финалах до первой победы.

На втором месте находится «Вашингтон Кэпиталз» (пять матчей), прервавший свою серию в прошлом году. Действующая подобная серия есть ещё только у «Флориды Пантерз» (четыре матча).