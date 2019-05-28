Дадонов: возможно, матчи за третье место и не нужны. Но как вручать медали?

Нападающий сборной России Евгений Дадонов поделился мнением о целесообразности проведения матча за третье место на чемпионатах мира.

«Нам было очень сложно в игре с Чехией. Поэтому не могу сказать, насколько мы оправились психологически от неудачи с финнами. На самом деле настроения на матч за третье место не было. Но это продолжалось до тех пор, пока судья не совершил первое вбрасывание. Со свистком рефери удалось включиться в игру. Было очень тяжело, но мы поговорили между собой, пообщались с тренерами и вышли биться с чехами за победу. Хотели выиграть этот матч, потому что знали: завоеванные бронзовые медали — это лучше, чем ничего.

Нужны ли такие матчи? Очень сложно сказать. Возможно, и не нужны такие встречи. Но я тогда не знаю, по какому принципу вручать бронзовые медали. Вручать обеим проигравшим в полуфинале командам? Есть оргкомитет чемпионата мира, есть ИИХФ, которые принимают решения. Наше дело — выходить на лёд и играть", — приводят слова Дадонова «Известия».