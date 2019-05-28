Перрон: «Сент-Луис» уже не первый раз проиграл старт серии, всё поправимо

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон поделился впечатлениями от поражения в первом матче с «Бостон Брюинз» (2:4) в финальной серии Кубка Стэнли.



«В первом периоде мы выглядели неплохо. И я верю, что мы можем играть даже лучше. Постараемся во втором поединке это доказать. Мы уже не первый раз проигрываем на старте серии. Всё поправимо», — приводит слова Перрона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Счёт на восьмой минуте открыл форвард гостей Брэйден Шварц. На старте второго периода он отметился результативной передачей на Владимира Тарасенко. До второго перерыва хозяева смогли восстановить равновесие, отличились Коннор Клифтон и Чарли Макэвой. На 46-й минуте «Бостон» вперёд вывел Шон Курали. Точку в матче поставил Брэд Маршан, поразивший пустые ворота.