«Автомобилист» продлил контракт с Галкиным и ещё несколькими игроками
Екатеринбургский «Автомобилист» рассказал о трансферных новостях на своём официальном сайте.
«Клуб продлил контракт с лучшим вратарём МХЛ минувшего сезона Владимиром Галкиным. Также “Автомобилист” продлил контракты с серебряными призёрами Кубка Харламова Кириллом Галюком, Артёмом Швайковским, Данилом Мыльниковым. Кроме того заключены контракты с нападающими Степаном Грымзиным и Владимиром Гайдеиком», — указано на сайте команды.
Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате «Автомобилист» впервые в своей истории стал победителем Восточной конференции. В первом раунде плей-офф подопечные Андрея Мартемьянова легко прошли челябинский «Трактор» (4-0), но в следующем раунде выбыли после поражения от «Салавата Юлаева» (1-4).
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