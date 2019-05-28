«Автомобилист» продлил контракт с Галкиным и ещё несколькими игроками

Екатеринбургский «Автомобилист» рассказал о трансферных новостях на своём официальном сайте.



«Клуб продлил контракт с лучшим вратарём МХЛ минувшего сезона Владимиром Галкиным. Также “Автомобилист” продлил контракты с серебряными призёрами Кубка Харламова Кириллом Галюком, Артёмом Швайковским, Данилом Мыльниковым. Кроме того заключены контракты с нападающими Степаном Грымзиным и Владимиром Гайдеиком», — указано на сайте команды.



Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате «Автомобилист» впервые в своей истории стал победителем Восточной конференции. В первом раунде плей-офф подопечные Андрея Мартемьянова легко прошли челябинский «Трактор» (4-0), но в следующем раунде выбыли после поражения от «Салавата Юлаева» (1-4).