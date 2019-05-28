Шенн: «Сент-Луису» не стоило бросать играть при счёте 2:0
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн поделился впечатлениями от поражения в первом матче с «Бостон Брюинз» (2:4) в финальной серии Кубка Стэнли.
«Мы удачно начали, но нам не стоило бросать играть при счете 2:0. Мы оставляли сопернику слишком много свободных зон, теряли шайбу и, как следствие, нарушали правила. Так играть нельзя. Надеюсь, мы сделаем выводы перед вторым матчем.
С нашей стороны была неудачная игра в атаке. Мы неактивно действовали в чужой зоне вообще и на пятачке в частности, чем сильно облегчили жизнь их вратарю. Да и контратаки на скорости почти совершенно не получались», – приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Календарь финальной серии плей-офф Кубка Стэнли
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