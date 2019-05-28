Шенн: «Сент-Луису» не стоило бросать играть при счёте 2:0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн поделился впечатлениями от поражения в первом матче с «Бостон Брюинз» (2:4) в финальной серии Кубка Стэнли.



«Мы удачно начали, но нам не стоило бросать играть при счете 2:0. Мы оставляли сопернику слишком много свободных зон, теряли шайбу и, как следствие, нарушали правила. Так играть нельзя. Надеюсь, мы сделаем выводы перед вторым матчем.



С нашей стороны была неудачная игра в атаке. Мы неактивно действовали в чужой зоне вообще и на пятачке в частности, чем сильно облегчили жизнь их вратарю. Да и контратаки на скорости почти совершенно не получались», – приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь финальной серии плей-офф Кубка Стэнли



Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис». Звери из «Бостона» были сильнее «Мишки» в очередной раз показали характер.