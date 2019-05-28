Весалайнен, Михайлов, Дзиерикалс и Коновалов претендуют на приз лучшему новичку

Континентальная хоккейная лига представила список претендентов на приз лучшему новичку сезона.



Претенденты на приз Алексея Черепанова – нападающие Никита Михайлов («Сибирь»), Кристиан Весалайнен («Йокерит») и Мартиньш Дзиеркалс («Динамо» Рига) и вратарь Илья Коновалов («Локомотив»).



20-летний Коновалов провёл 42 матча в регулярном чемпионате, оформив 10 шат-аутов. В среднем вратарь отражал 93% бросков при коэффициенте надёжности 1,89.



21-летний Михайлов записал в актив 25 (13+12) очков в 58 матчах регулярного чемпионата. 19-летний Весалайнен отметился 17 (6+11) очками в 31 игре «регулярки», забив один гол в плей-офф. 22-летний Дзиеркалс набрал 13 (5+8) очков в 42 встречах.



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Он съел «стомиллионного» Салака. Кто станет лучшим новичком сезона КХЛ? Бросить вызов Илье Коновалову может только снайпер из «Сибири».